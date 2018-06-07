07.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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На Украине анонсировали арест активов и новые судебные иски против России

США через своих неформальных представителей призвали Украину инициировать обострение отношений с Россией путем судебного ареста её зарубежных активов и подачи новых международных исков.

Об этом стало известно в ходе конференции «Цена Кремлевской агрессии в Украине: материальное измерение», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, украинское правительство ожидает возвращения Крыма после соответствующего решения международного арбитража в Гааге.

«Речь не идет о продаже Крыма. Мы говорим о необходимости защитить суверенные права и инвесторов, которые потеряли там свою собственность. Когда Крым вернется на Украину, все права будут восстановлены. Фактически мы ждем окончательного решения арбитражного суда, который должен произойти довольно скоро. Кроме того, мы поддерживаем иск «Нафтогаза», – рассказала она.

При этом старший научный сотрудник американских некоммерческих организаций «Eurasia Center» и «Atlantic Council» Алан Райли отметил, что ООН не может ввести против РФ какие-либо санкции из-за российского права вето, однако заявил о возможности конфискации зарубежных активов России в пользу якобы пострадавших от её «агрессии».

«Мы не можем принять какое бы то ни было решение, потому что Россия будет блокировать любое решение ООН. Мы можем заморозить активы России и эти активы можно передать тем, кто подает одобренные иски. Это касается коммерческих и других исков из Украины и Грузии. Сюда входят также иски тех, кто был отравлен в Солсбери, родственники погибших на рейсе МН-17 и так далее. Это, безусловно, создает реальные позиции для того, чтобы использовать все эти возможности на пользу Украины, и идет речь о серьезном возмещении за те потери, которые понесла Украина в результате агрессии (России – прим. ред.)», – сказал он.

Экс-посол США на Украине, директор «Eurasia Center» и «Atlantic Council» Джон Гербст также призвал всех украинцев, имеющих претензии к России, инициировать против неё судебные тяжбы.

«Тот факт, что «Нафтогаз» выиграл в арбитражном суде и то, что удовлетворен их иск касательно имущества «Газпрома», безусловно, хороший и позитивный момент. Я понимаю, что ресурсы украинского правительства ограничены, это, своего рода, призыв к людям заботиться о своих интересах и ресурсах, которые они должны защищать. Если что-то нарушено, они должны выступать с иском против Москвы», – заявил он.