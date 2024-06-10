На Украине анонсировали испытания собственных КАБов, а вот с подготовкой пилотов для F-16 все плохо

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Украина скоро начнет испытание собственных управляемых авиабомб (КАБов). Таким многообещающим анонсом поделился с американским «Радио Свобода» начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

«У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб, на базе обычных свободнопадающих. Там есть некоторые конструктивные нюансы, нужно подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских», – заявил он в интервью дочернему проекту РС «Донбасс. Реалии».

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Он добавил, что пока Воздушные силы ВСУ используют КАБы западного производства: GBU-39, GBU-62 разных калибров. Голубцов пожаловался, что ВВС Украины используют 100-300 высокоточных авиабомб в месяц, в то время как ВКС России для атак на укрепленные позиции украинских военных — 3000 штук в месяц.

По мнению Голубцова все это говорит о «важности развития собственного военно-воздушного комплекса».

В том же интервью Голубцов признал, что Украина сталкивается с проблемой обучения пилотов F-16 из-за ограниченного количества мест в программах обучения в США и других западных странах.

Так, несмотря на то, что Украина говорит о наличии 30 пилотов, имеющих право немедленно начать обучение в США, в американских ВВС официально заявили, что в их программе в Аризоне нет мест для приема и подготовки более 12 пилотных стажеров одновременно за 2023-2024 годы.

Дания подготовит только восемь пилотов к концу года. А в Румынии до сих пор продолжаются подготовительные мероприятия для начала обучения.

Следствием этого, по словам начальника украинской авиации является необходимость развития собственных программ подготовки пилотов F-16 и увеличения доступных мест для обучения. Правда, неясно кто будет готовить пилотов и на чем, ведь соответствующих навыков у украинских специалистов нет, а сами истребители пока на Украину пока не прибыли.