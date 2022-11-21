На Украине анонсировали провокацию на БелАЭС – новую попытку втянуть НАТО в войну

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После провалившейся в Польше попытки втянуть НАТО напрямую в войну с РФ, может быть новая провокация, на этот раз на территории Белоруссии с целью подставить под удар Литву.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» белорусский политолог Александр Шпаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вышло очень неоднозначное сообщение на сайте ГУР МО Украины о том, что россияне якобы готовят на территории Белоруссии теракт на белорусской АЭС в городе Островец. Понятен примерно и замысел исполнения теракта путём пуска беспилотных летательных аппаратов с территории Литовской Республики, потому что АЭС непосредственно находится у границ Литвы», – сказал политолог.

«Это объявление войны! При том, не Белоруссии, а Союзному государству», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Более того, в период возведения белорусской АЭС Литва объявила данный объект угрозой национальной безопасности. Мы, естественно, по своей «прагматичной» привычке предлагали литовцам вместе эксплуатировать АЭС. Считали, что этот проект обеспечит дешёвой, доступной, качественной электроэнергией весь Прибалтийский регион. Но там главенствуют вовсе не интересы прагматики, налаживания мирного сотрудничества, а совершенно другие цели, в частности вытеснение российской компании «Росатом» из энергетического рынка Европы. В этой связи мы постоянно получали угрозы относительно безопасности работы этой станции. Особенно обострилась ситуация после начала СВО», – добавил Шпаковский.

«Литва понимает, что если они отправят этот беспилотник, то по месту, от которого это будет отправлено, немедленно будет нанесён ракетный удар? Я думаю, президент Белоруссии ни на секунду не задумается», – заверил ведущий.

«Мы об этом уже неоднократно говорили, что взрывы, разрушения, в случае такого сценария, будут не только у нас, а у всех противников. У нас есть силы и средства, позволяющие наносить поражение по столицам всех сопредельных государств. У нас и «Искандеры», и российские истребители – все силы и средства есть. Мастера провокаций. Вот, не удалось спровоцировать ситуацию со втягиванием НАТО в непосредственный прямой конфликт с Россией в Польше, сейчас пытаются развернуть провокацию с Белорусской АЭС. Теракт на БелАЭС, автоматический ответ Белоруссии и России –задействование снова 5-й статьи», – объясняет политолог.

«Нет, что показал инцидент в Польше – бздят натовцы. Зеленскому главное было: ну, натовцы, ну, что же вы, ну, НАТО! А ему говорят – пошёл вон», – напомнил Соловьёв.