На Украине анонсируют удары по железной дороге между Крымом и Херсонщиной

Анатолий Лапин.  
07.08.2023 14:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Транспорт, Украина


ВСУ не остановятся на разрушении мостов между Крымом и Херсонской областью. На очереди – железнодорожная инфраструктура, которая связывает полуостров с этой частью материка.

Об этом в эфире телеканала «Рада», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил спикер Одесской военно-гражданской администарции Сергей Братчук.

ВСУ не остановятся на разрушении мостов между Крымом и Херсонской областью. На очереди –...

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По его мнению, эта инфраструктура является для Украины законной военной целью.

«Это в перспективе дает то, что войска врага на линии столкновения будут меньше обеспечены и БК, и вооружением, и личным составом. Понимаем прекрасно, что это не последние такие события. Я думаю, что такие события будут происходить также с железной дорогой», – сказал чиновник.

«Тем более что, кстати, про врага, про его неполноценные комментарии, они выпустили сюжет о том, что есть бронепоезд, что есть поставки именно через железную дорогу и альтернативы этому нет. Собственно, этим сюжетом выложили соответствующие координаты.

Думаю, есть огневые средства поражения, которые над этим поработают, и к Чонгару, Геническому мосту присоединится и железная дорога. И это будет нормально, правильно, потому что это военная цель», – заявил Братчук.

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