На Украине арестовали имущество депутата, оказывающего помощь российской армии
На Украине арестованы активы заместителя председателя Белгородской областной думы РФ Владимира Зотова.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
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«По материалам Службы безопасности арестованы украинские активы заместителя председателя Белгородской областной думы РФ, владельца группы компаний «Агро-Белогорье» Владимира Зотова. Чиновник причастен к финансированию российской вооруженной агрессии против Украины.
Общая сумма заблокированного имущества составляет более 180 млн грн. В первую очередь, речь идет об аресте активов подконтрольного Зотову агрохолдингу, который находится на территории Днепропетровской и Херсонской областей. А это производственные и складские помещения на площади более 13 тыс. кв. м, 16 автомобилей и около 4 млн грн на банковских счетах», – говорится в сообщении.
Утверждается, что менее чем за год до начала СВО Зотов формально вышел из соучредителей украинского агрохолдинга и переписал бизнес на своих родственников.
«При этом он полностью сохранил контроль за деятельностью предприятия, а часть его доходов направлял на поддержку оккупационных группировок, воюющих против Украины», – гласит версия украинских следователей.
Их негодование вызывает тот факт, что Зотов широко освещал предоставление продовольственной гумпомощи российским военным на фронте от имени его предприятий.
Депутату выдвинуто подозрение по ст. 110-2 Уголовного кодекса (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
В СБУ пугают его сроком до 10 лет.
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