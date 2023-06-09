На Украине арестовали имущество депутата, оказывающего помощь российской армии

Игорь Шкапа.  
09.06.2023 17:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, СБУ, Сельское хозяйство, Украина


На Украине арестованы активы заместителя председателя Белгородской областной думы РФ Владимира Зотова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

На Украине арестованы активы заместителя председателя Белгородской областной думы РФ Владимира Зотова. Об этом,...

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«По материалам Службы безопасности арестованы украинские активы заместителя председателя Белгородской областной думы РФ, владельца группы компаний «Агро-Белогорье» Владимира Зотова. Чиновник причастен к финансированию российской вооруженной агрессии против Украины.

Общая сумма заблокированного имущества составляет более 180 млн грн. В первую очередь, речь идет об аресте активов подконтрольного Зотову агрохолдингу, который находится на территории Днепропетровской и Херсонской областей. А это производственные и складские помещения на площади более 13 тыс. кв. м, 16 автомобилей и около 4 млн грн на банковских счетах», – говорится в сообщении.

Утверждается, что менее чем за год до начала СВО Зотов формально вышел из соучредителей украинского агрохолдинга и переписал бизнес на своих родственников.

«При этом он полностью сохранил контроль за деятельностью предприятия, а часть его доходов направлял на поддержку оккупационных группировок, воюющих против Украины», – гласит версия украинских следователей.

Их негодование вызывает тот факт, что Зотов широко освещал предоставление продовольственной гумпомощи российским военным на фронте от имени его предприятий.

Депутату выдвинуто подозрение по ст. 110-2 Уголовного кодекса (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

В СБУ пугают его сроком до 10 лет.

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