08.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Криминал, Общество, Политика, Спецслужбы, США, Украина
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На Украине арестовали на два месяца добровольца-правосека из США

В Виннице апелляционный суд арестовал на 60 дней воевавшего на Донбассе на стороне украинского правительства гражданина США Крейга Ленга, которого Соединенные Штаты объявили в международный розыск по обвинению в двойном убийстве, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Суд отменил решение предыдущей инстанции, по которому американец находился под домашним арестом.

Адвокат Ленга Дмитрий Моргун назвал решение суда несправедливым. По словам юриста, его подзащитный выполнял все требования суда первой инстанции относительно домашнего ареста.

По информации издания, Ленг приехал в Украину в 2015 году и присоединился к Правому сектору в Донбассе в качестве добровольца. Позже, в 2016 г, он подписал контракт с ВСУ, однако через несколько месяцев расторг его.

В США Ленга подозревают в убийстве супружеской пары, которым он якобы пообещал продать несколько единиц оружия. Это случилось уже в 2018 году. Американские правоохранители считают, что Ленг и его приятель совершили убийство с целью грабежа. У жертв с собой было три тысячи долларов.

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