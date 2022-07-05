На Украине арестовали российское имущество на сотни миллионов гривен

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 315 вагонов с минеральными удобрениями на общую сумму 360 миллионов гривен, принадлежащих российским и белорусским компаниям.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Речь идет о находящихся на территории Украины железнодорожных контейнерах, принадлежащих российским и белорусским предприятиям, а также 300 железнодорожных вагонах с минеральными удобрениями.

«В целях обеспечения сохранности этого имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем, Офисом Генерального прокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда Киева наложены аресты. Примерная стоимость арестованного имущества составляет более 360 млн грн», – говорится в сообщении.

Одними из самых крупных производителей минеральных удобрений в беларуси является «Беларуськалий», в России – «Уралкалий». Последняя компания входит в концерн «Уралхим», производящий минеральные удобрения в России, СНГ и Восточной Европе.

Отметим, в условиях развязанной против нее войны санкций и открытого грабежа российских активов за рубежом сама РФ не прибегает к ответному аресту западного и украинского имущества на своей территории, фактически гарантируя бизнесу и частным лицам, не скрывающим своего враждебного отношения к России и СВО, их право собственности в РФ.

«За все 4 месяца т.н. СВО я почему-то ни разу не слышал о том, чтобы РФ хоть что-нибудь конфисковала… даже «украинское». Или «это другое, вы не понимаете?», – недоумевает в своем телеграм-канале бывший командир славянского ополчения Игорь Стрелков, комментируя недавний арест в ФРГ трех танкеров «дочки» российского Газпрома.