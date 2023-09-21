На Украине арестованы члены российского избиркома

Игорь Шкапа.  
21.09.2023 13:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, Россия, СБУ, Украина


На территории правобережной части Херсонской области, которую в прошлом году оставили российские войска, продолжаются репрессии против сторонников России.

Так, пресс-служба СБУ проинформировала, что задержана семья, которая помогала проводить референдум о вхождении региона в состав РФ.

На территории правобережной части Херсонской области, которую в прошлом году оставили российские войска, продолжаются...

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«Задержанными оказались жители Бериславского района: мать с дочерью, которые после захвата региона поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщины вошли в состав избирательной комиссии одного из местных поселков, совершали подворовые обходы жителей, собирая «голоса за присоединение Херсонщины к России».

Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационистская деятельность). Обе женщины арестованы.

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