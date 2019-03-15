На Украине бандиты с автоматами вынесли из магазина золота и бриллиантов на миллионы гривен

15.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Четверо преступников ворвались в ювелирный магазин в Борисполе и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 миллионов гривен, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Полиция Киевской области сообщает, что разыскивает нападавших.

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«Четверо нападавших в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин в городе Борисполь и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен», — информирует ведомство.

Злоумышленники с места преступления скрылись на автомобиле «Rover» в неизвестном направлении.

«Магазин находился под охраной частной фирмы. После срабатывания „тревожной кнопки“ к торговому заведения прибыли сотрудники частной охранной структуры, которые, в свою очередь, только потом вызвали полицию», — уточняет полиция.

На территории Бориспольского района и прилегающих регионов ввели операцию «Сирена» — но время было упущено, поэтому поиски преступников позитивных результатов не дали.