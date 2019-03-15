На Украине бандиты с автоматами вынесли из магазина золота и бриллиантов на миллионы гривен
Четверо преступников ворвались в ювелирный магазин в Борисполе и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 миллионов гривен, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Полиция Киевской области сообщает, что разыскивает нападавших.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Четверо нападавших в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин в городе Борисполь и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен», — информирует ведомство.
Злоумышленники с места преступления скрылись на автомобиле «Rover» в неизвестном направлении.
«Магазин находился под охраной частной фирмы. После срабатывания „тревожной кнопки“ к торговому заведения прибыли сотрудники частной охранной структуры, которые, в свою очередь, только потом вызвали полицию», — уточняет полиция.
На территории Бориспольского района и прилегающих регионов ввели операцию «Сирена» — но время было упущено, поэтому поиски преступников позитивных результатов не дали.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.