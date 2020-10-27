На Украине бесславно заканчивает свое существование легенда судостроения

27.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Николаевский судостроительный завод, некогда бывший градообразующим предприятием и строивший корабли океанской зоны, объявил о процедуре банкротства.

У предприятия, которое сегодня занимается лишь мелким ремонтом, не хватает денег на погашение долгов.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», процедура банкротства начата по решению Хозяйственного суда Николаевской области по инициативе самого завода.

В документе отмечается, что размер задолженности единственного на Украине государственного судостроительного завода составляет более 829 миллионов гривен. Балансовая стоимость активов предприятия практически равна его долгам и составляет 959 миллионов 695 тысяч гривен.

Банкротство такого предприятия, как Николаевсий судоремонтный завод, говорит о полном дефолте Украины как государства. Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан I ранга Сергей Горбачев.

«Это очередная ступенька к тому, чтобы государство Украина полностью потеряло судостроение. В данном случае, если мы говорим о конкретном предприятии, то Николаевский судостроительный завод, который строил корабли океанской зоны и суда тоже океанского плавания, он уже давно подобного рода деятельностью не занимался. Так что это финиш тех процессов, которые в течение последних 30 лет происходят на Украине», – заявил Горбачев.

Напомним, на Николаевском судостроительном заводе, который существует с 1787 года, были построены такие корабли, как броненосец «Потемкин», линкоры «Императрица Мария», «Император Александр III», нынешний флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва», у причальной стенки завода до сих пор доживает свои дни так и не достроенный на 100% крейсер «Украина».