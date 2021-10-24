На Украине без перемен: «реверс газа будет, заграница нам поможет»

24.10.2021 00:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Евросоюзе существует механизм, при котором страны помогают друг другу при возникновении чрезвычайных ситуаций, поэтому Украине обязательно помогут не замёрзнуть без газа этой зимой.

Об этом эфире финансируемого американским Госдепом «Радио Свобода» заявила бывшая замглавы МИД, советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько правдивы слухи, что в январе наступающего года Украину ожидает ежедневный дефицит природного газа на 50 млн. кубометров?» – озвучила вопрос телезрителя ведущая.

«Эти расчёты возможны по пиковым дням, – ответила советник. – Пиковые дни – это когда очень холодно, и мы ограничены в своих возможностях по поднятию газа из своих подземных хранилищ. Для этого существуют определенные техники, которыми владеет украинский оператор, для того чтобы поддерживать необходимое давление в трубе для прохождения таких пиковых дней».

По ее словам, Киев рассчитывает на так называемые «реверсные схемы» – то есть, отбор российского газа, идущего на Запад. Но что будет в случае нехватки топлива у европейских потребителей в те самые «пиковые дни» – украинская чиновница не уточнила.

«Конечно, мы не можем предугадать в полной мере, какой будет погода, и как долго будут холода, и мы рассчитываем, что, конечно, будет продолжен транзит, и мы сможем поставлять газ из-за границы по реверсу. То есть это всё, очень комплексная картинка, где всё зависит от наличия всех элементов в системе», – добавила Зеркаль.

«Однако что касается поставок по реверсу – если в Европе высокая цена, то соответственно она такая же высокая, даже ещё выше, будет для Украины», – отметила телеведущая.

«Вопрос в том, как «Нафтогаз» обеспечит заключение контрактов, и какие это будут контракты. В Европе существует механизм, при котором страны помогают друг другу при возникновении, каких-то чрезвычайных случаев. Украина так же является членом одной из таких групп – это первое. Во-вторых, действительно, никто не хочет, чтобы Украина замерзала, и в первую очередь Украина не хочет, поэтому все рассчитывают на сценарии, в которых могут быть сложности, и при подготовке к зимнему периоду рассчитывают, как будут решаться такие ситуации», – объясняла Зеркаль.