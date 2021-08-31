На Украине без перемен: «В терактах в Кабуле виноват Путин»

31.08.2021 21:41 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Москва в течение нескольких месяцев ввяжется в активные боевые действия в Афганистане, чтобы отвести угрозу от своих южных границ и от республик, связанных с Россией близкими отношениями по языку и религии.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Штаты лет на 50 как не зайдут в Афганистан, и вряд ли там будут их какие-то интересы, а Россия и Китай уже туда входят в полной мере, и вопрос ввязывания в открытые боевые действия для РФ – это вопрос месяцев. Потому что они будут поддерживать. Даже эти теракты, которые есть сегодня и раскачка этой ситуации, она больше всего выгодна РФ. Они с одной стороны не дали американцам шанса продлить вывод, устроив эти массовые теракты, убив американских морпехов, а с другой стороны они максимально ослабляют «Талибан», чтобы «Талибан» попросил помощи», – заявил Жданов.

По его мнению, только таким образом Москва может ослабить талибских командиров, чтобы они занимались междоусобными противостояниями и не смотрели в сторону южных границ России.

«Чем слабее будут местные командиры, тем больше будет влияние РФ на страну Афганистан, тем больше они от нее будут зависеть. Принцип – разделяй и властвуй, здесь на полную катушку, и именно в военном плане они будут сталкивать лбами. Россию больше интересует, чтобы они дрались между собой и не засматривались на южные границы РФ, особенно на мусульманские регионы России, и те, которые им близки и по языку, и по религии», – объяснил украинский «эксперт».