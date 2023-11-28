На Украине близится военный переворот, Зеленского сместят – эксперт

Анатолий Лапин.  
28.11.2023 16:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Майдан, Общество, Политика, Россия, Украина


Запад готовится сделать президента Украины Владимира Зеленского виновным в поражении и сместить его, как проворачивал уже неоднократно в отношении своих подопечных в третьих странах.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад готовится сделать президента Украины Владимира Зеленского виновным в поражении и сместить его, как...

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По мнению Сивкова, к власти на Украине могут прийти военные в результате организованного мятежа.

«Признать, что виновны в этом деле западные политики – нельзя, потому что надо признать, что Запад ведет против России гибридную войну. Хотя это явно все знают, понимают, признают, но публично не объявляется. Поэтому будет дальше обвиняться украинская армия.

К чему это может привести? Это может привести к тому, что верховный главнокомандующей украинской армией, Зеленский, формально он несет ответственность за все. А потому, скорее всего, эту фигуру будут убирать. Это, кстати, в традициях Америки – отработанный материал убирают. Сейчас нужно им менять лицо. Учитывая, что им нужно добиваться перемирия, им нужно убрать одиозную фигуру Зеленского и поставить более респектабельную фигуру.

Вряд ли это будет Залужный. Это какая-то будет другая фигура, не замаранная во всех этих сражениях, но которая была где-то возле. Выходит из этого, что будут серьезные потрясения – форма может быть разная, но если это будет форма в виде военного переворота, то тогда, кстати, может прийти кто-то из командующих. Например, Сырский», – заключил Сивков.

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