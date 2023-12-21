На Украине бомбанут десятки Чернобылей, если не ускорить СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британский энергетический и аэрокосмический концерн Rolls-Royce SMR собирается построить на Украине сеть мини-АЭС.

Он уже ведет переговоры с ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК), принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Детали этих обсуждений являются коммерчески конфиденциальными», – заявили в Rolls-Royce.

Мини-АЭС планируется создать на основе существующих угольных ТЭС/ТЭЦ, контролируемых ДТЭК. Предполагается, что к 2030 году такие станции децентрализуют энергетическую систему Украины.

Реакторы могут быть произведены на отдельном заводе, а затем просто доставлены на место строительства мини-АЭС. Эти реакторы имеют выходную мощность от 50 до 300 МВт, но могут быть объединены и в силовую установку мощностью до 1000 МВт.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Америка поможет Украине построить интегрированную с европейской энергетическую инфраструктуру и стать главным поставщиком электроэнергии в Европейский союз.

Он уточнил, что речь идет об атомной и ветровой электроэнергии, которая поможет создать «более зеленую, чистую, современную европейскую энергетическую систему».

Примечательно, что британская The Telegraph и американский «Блумберг» в эти же дни обрушились с критикой на компанию NuScale, производящую малые модульные реакторы в США.

Компания провалила проект по строительству шести 77-мегаваттных реакторов SMR (общей мощностью 462 МВт) вблизи Айдахо-Фолс. Как пишут журналисты, это связано в тем, что у NuScale на самом деле нет концепции.



Попутно указывается, что эта мериканская компания – единственный разработчик за пределами России и Китая, получивший сертификат на проектирование SMR. Так что же тогда собирается устанавливать Rolls-Royce на Украине? Тревожно.

Эксперт по энергетике Александр Фролов считает, что волноваться можно начинать уже сейчас, поскольку Украина под шумок войны не продлевает должным образом эксплуатацию реакторов нормального размера на старых советских АЭС.

«2 декабря 2023 года реактор №1 на Южно-Украинской АЭС должны были вывести из эксплуатации. Либо его должны были остановить дней на 250, проверить, после чего специально обученные люди могли бы выдать разрешение на дальнейшую эксплуатацию. Но реактор не останавливали. И тут в начале ноября украинские источники сообщили, что всё в порядке — срок эксплуатации реактора продлён ещё на десять лет (до декабря 2033 года). При этом реактор не останавливали, как требуется по регламенту, ведь его состояние проверили по “западной технологии”. Страшно интересно, в курсе ли МАГАТЭ. А ещё интереснее — проводилась ли в действительности какая-то проверка», – написал Фролов в своем тг-канале.

Вывод из строя двух других реакторов на Южноукраинской АЭС, которой исполнился 41 год, должен по графику состояться в 2025 и 2030 годах. В целом почти все украинские реакторы должны быть остановлены к 2037 году.

Опасность усугубляется тем, что Украина начиная с сентября загружает на свои АЭС топливо, произведенное американской компанией Westinghouse, нарушая правила эксплуатации советских реакторов, заданные производителем.

Первые попытки использовать топливо Westinghouse на советских АЭС в Чехии и Украине имели место в нулевые годы. Тогда тепловыделяющие сборки в активной зоне в процессе эксплуатации испытывали деформацию и сжатие, скручивание и изгиб. Их изъятие из реакторов было проблемным, и от дальнейшего использования решили отказаться.