На Украине боятся, что что вместе с беженцами из Европы придет новая волна эпидемии ковида

Новости Украины

Новая волна коронавируса в Европе может повлечь за собой и резкий рост заболеваемости на Украине через определенный период времени. Украинцы ведь активно возвращаются домой, а противоэпидемиологические мероприятия почти не выполняются.

Об этом заявила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в интервью изданию УНН.

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«Во многих европейских странах, в том числе и во Франции, и в Германии, и в Великобритании, пошла летняя волна, и рост происходит очень активно и очень быстро. Если брать логику распространения инфекционных заболеваний и учитывая, что украинцы сегодня перемещаются очень активно между европейскими странами и Украиной, это все говорит о том, что у нас также через определенный период должен происходить рост заболеваемости. Конечно, отсутствие авиасообщения является своеобразным искусственным введением противоэпидемиологических мер. Однако люди все равно перемещаются поездами и автотранспортом. Особенно учитывая, что все больше людей возвращаются. Смешение населения происходит активно», – сообщила Мухарская.

Эпидемиолог добавила, что, кроме того, на Украине почти отсутствуют противоэпидемиологические и профилактические меры. Их не выполняют ни граждане, ни общественные учреждения, что тоже может повлиять на распространение вируса.

«Но будет ли волна подъема заболевания, мы, пожалуй, не увидим, потому что на сегодняшний день у нас, насколько понимаю, не очень работает система фиксации случаев. Трудно будет оценить реальную ситуацию. Мы сможем это заметить, если будет происходить быстрый рост, многие будут нуждаться в стационарном лечении, или, что хуже, будет высокая смертность. Однако, если учитывать, что в европейских странах распространяется Омикрон и клиническая картина не так критична, как это было при распространении Дельты, многие люди, скорее всего, будут переносить на ногах заболевание, то мы не увидим этой картины», – отметила врач.

Как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в стране уже готовятся к возможной новой волне роста количества случаев COVID-19. На прошлой неделе было зафиксировано 1018 случаев, а позапрошлой 943.