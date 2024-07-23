На Украине боятся, что убийство Фарион – это только начало

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«Российский след» в убийстве львовской бандеровки Ирины Фарион – это очень удобная версия для тех, кто до смерти испуган опасностью социального взрыва на Украине.

Об этом в интервью Daily Europe заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая комфортная версия – это какой-то заговор, происки врага, внутренний какой-то враг. Почему удобно? Потому что мир остаётся понятным, хорошим, и есть какое-то понятное зло. Куда страшнее версия, что это какое-то новое общественное состояние, когда люди берутся за оружие, на первое место выходят истерики-одиночки, мстители и так далее. Эта версия страшнее, потому что тогда надо разбираться в причинах этой температуры. Например, смотрю за дискуссией в США после событий с Трампом и наблюдаю, что это самый больший страх – неужели это приходит, то самое гражданское напряжение, которого так боятся, которое уже переживали США», – сказал Ермолаев.

«В случае с Украиной я бы обратил внимание на то, что, говоря о Фарион, высказывая сочувствия, говоря о том, что её не хватает, мне кажется, люди пугаются не только самим фактом гибели, но они ещё боятся того, что – а не дай бог это какое-то начало», – добавил политолог.