На Украине будут финансово поощрять стукачей

13.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная рада приняла за основу в первом чтении внесённый президентом Владимиром Зеленским законопроект, предусматривающий денежные поощрения доносчикам на коррупционеров.

Такое решение было принято в ходе пленарного заседания парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект представил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат «Слуги народа» Фёдор Вениславский.

«Новинкой этого законопроекта является то, что рекомендуется перейти к практике передовых европейских стран и предусмотреть возможность материального вознаграждения для тех лиц, которые раскрывают коррупционеров. Речь о материальном вознаграждении идёт тогда, когда сумма превышает минимальный необлагаемый минимум не менее чем в пять раз, то есть полмиллиона долларов. Разоблачители будут иметь 10%, но не более, чем 300 необлагаемых минимумов», – отметил Вениславский.

С резкой критикой законопроекта выступил депутат от «Оппозиционной платформы – «За жизнь» Илья Кива.

«Что с нашим обществом происходит? Да, необходимо карать коррупционеров, но ведь не разрушением общества! Принятие этого закона – это создание, фактически, создание института сексотства, это окончательно сотрёт мораль нашего общества.

Помните, что от доносов до предательства Родины один шаг. Сегодня сдал соседа, а завтра сдал Родину. Наше общество сегодня не готово к таким мерам, хотя в Европе это и общепринятая практика. Но мы воспитаны по-другому, у нас другой менталитет. Есть правоохранительные органы, которые должны заниматься коррупционерами, которые должны выявлять преступников. Не разрушайте наше общество», – призвал Кива.

Также, по мнению нардепа от «Европейской солидарности» Виктории Сюмар, этот закон может стать причиной ещё большей коррупции.

«Этот законопроект необходимо чрезвычайно серьёзно и неспешно дорабатывать, чтобы он не стал инструментом коррупции в самих правоохранительных органах, которые таким образом смогут сливать информацию для того, чтобы получить 10% от реализованной продажи имущество, которое потом, после доказательства его легальности, никто не сможет вернуть. И чтобы это не стало инструментом для рейдерства», – сказала Сюмар.

В ходе голосования законопроект поддержали 283 из 401 народных депутатов, после чего парламентарии приняли решение вдвое сократить срок подготовки закона ко второму чтению.