На Украине будут конфисковать имущество за «российские корни»

Вадим Москаленко .  
11.04.2023 22:49
  (Мск) , Киев
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Беспредел, геноцид, Дзен, Дискриминация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинский парламент работает над рядом законопроектов, которые введут уголовную ответственность и позволят конфисковать имущество за любую связь с Россией или русскими.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила лидер проекта «Индекс реформ» Ксения Алеканкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский парламент работает над рядом законопроектов, которые введут уголовную ответственность и позволят конфисковать имущество...

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В студии рассказали о порядке конфискации.

«В некоторых законах прописана конфискация российского имущества, а в некоторых не прописана. Здесь есть широкое поле, где можно, кроме того, чтобы отбирать лицензии у компаний с российскими корнями, ещё и предусматривать конфискацию имущества.

И второй момент – это Уголовный кодекс. Сейчас в Уголовном кодексе, например, за госизмену, есть конфискация имущества. А за разного рода сотрудничество с агрессором можно конфисковать, а можно нет, по решению суда.

И здесь тоже нужно более чётко прописать, что если человек помогает агрессору, то это автоматическая конфискация имущества в пользу государства», – вещала Каневская.

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