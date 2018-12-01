На Украине будут расстреливать фальшивых боевиков «АТО»

01.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Используя нынешнее военное положение, для уничтожения рейдеров, которые под видом ветеранов «АТО» шантажируют население, не лишним было бы использовать ВСУ и Нацгвардию.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я вчера был у Авакова, есть определённые идеи, как, используя нынешнее военное положение, в конце концов сломать хребет этим рейдерам, которые под видом ветеранов «АТО» просто издеваются над населением. Это реально – банды, нужно назвать вещи своими именами. И во время военного положения для уничтожения этих банд может быть использована и Нацгвардия, и вооружённые силы», – рассказал Тука.