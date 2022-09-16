На Украине будут срывать гастроли и лишать званий неугодных артистов

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Новости Украины

В Минкульте Украины появилась инициатива лишать званий всех артистов украинского происхождения, которые не устраивают власть.

Данное нововведение в эфире телеканала «Дом» прокомментировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для этого нужны законодательные основания. Поэтому нами разрабатываются сейчас поправки к закону о санкционной политике. Есть похожий закон, который уже в первом чтении был принят парламентом. В него возможно будут внесены уточнения, которые позволят на основании соответствующих представлений, которые могут делать разные министерства, включая наше, предоставлять СНБО данные, соответственно наш совет по национальной безопасности принимает решение и таким образом у президента появляются основания лишать тех или иных деятелей званий, которые были им присвоены в разные годы», – объяснил министр.

Журналист уточнил, по каким параметрам будет определятся, кому сохранять звания, а кого их лишать.

«Вот мы сейчас как раз и прописываем эти факторы для того, чтобы были точные основания в принятии этих решений. И в обсуждении с депутатами уточняем как должна звучать эта формулировка. Для меня в принципе существование этих званий является такой постсоветском традицией. Но раз они уже есть, то соответственно раз их когда-то вручали, то должен быть и механизм, собственно говоря, как их могут лишать этих званий. Очевидно законодатель вместе с нами сделает корректные формулировки, которые могут служить основанием для лишения этих званий», – сказал Ткаченко.

У министра уточнили, можно ли, пока нет законодательных конкретных решений, хотя бы отменять концерты.

«Это хороший вопрос. Ряд институций, где-то около 120, это ведущие фестивали, театры, отказались от сотрудничества с российскими исполнителями. А вот с деятелями, которые могут ещё иметь украинский паспорт, а к тому же плюс ко всему имеют ещё звание заслуженных или народных, тут сложнее. В некоторых случаях, когда мы узнаем о таких попытках выступить, соответствующими письмами мы будем информировать организаторов. Но это отнюдь не является гарантией того, что такие концерты могут быть отменены. А вот если нам удастся сделать законодательное основание для лишения этих званий, как минимум мы можем предъявить организаторам основания в связи с чем могут быть такие концерты отменены», – сказал Ткаченко.