На Украине бушует эпидемия, которая страшнее коронавируса

16.03.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине вовсю бушует эпидемия туберкулеза, но о ней никто не заботится, хотя масштабы проблемы куда больше, чем у коронавируса.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего чиновника, тема с коронавирусом позволяет украинскому руководству быть в тренде с мировой повесткой, в отличие от забытого всеми туберкулеза.

«Главное – оценить, с чем мы имеем дело и уровень опасности, есть ли он. Да, один человек умер, трое больных – это, конечно, очень грозно. Особенно в Украине, где официально 550 тысяч человек больных туберкулезом. Но это тех, кто лечится, а считается, что реальное количество больных достигает миллиона и там смертность 30%.

Я задаю себе вопрос: действительно эпидемия туберкулеза в Украине и с этим почему-то никто не борется? Наше правительство любит участвовать во всемирном хайпе. Поднялся тут хайп на весь мир из-за коронавируса, предпринимаются меры, огромные расходы. Хотя с точки зрения ущерба – небольшой и большим, поверьте, он не будет, скоро это все будет свернуто», – заявил Суслов.