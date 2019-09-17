На Украине царит беспредел – ООН требует наказать убийц одесситов

17.09.2019, Киев, Владимир Гладков

За прошедшие пять месяцев на Украине зафиксировано девять случаев нападений на журналистов, при этом в одном из случаев имел место летальный исход.

Об этом в ходе брифинга заявила представитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 16 мая мы зафиксировали 9 нападений на журналистов. Нас шокировала смерть Вадима Комарова 12 июня 2019 года из-за жестокого избиения, совершённого за 6 недель до этого. 20 июля мы почтили память гибели погибшего журналиста Павла Шеремета. Виновники по сей день остаются на воле.

30 июля члены крайне правых групп совершили жестокое нападение на офис информационного агентства в Киеве, ранили трёх работников, один из которых попал в больницу. Мы призываем к оперативному расследованию этих нападений. Пока торжествует безнаказанность, мы можем ожидать новых нападений, и удерживающего эффекта, который ведёт к самоцензуре и сужению свободы слова», – возмутилась Богнер.

Также она призвала новую украинскую власть найти и покарать виновных в преступлениях 2014 года.

«Предыдущие случаи тяжёлых нарушений должны быть расследованы. Спустя пять лет семьи всё ещё ожидают правосудия. Семьи тех, кто погиб страшной смертью на Майдане и в Одессе в мае 2014 года. Расследования должны продолжаться, и производства должны быть оперативно завершены», – призвала представитель миссии ООН.