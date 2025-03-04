На Украине число дезертиров сравнялось с числом «бусифицированных» – Дацюк
Украина не в силах длительное время продолжать войну.
Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы как раз в той точке сейчас, где происходит выбор. Я вчера был на одной тусовке, и там была дискуссия – завершать войну или продолжать войну. И вот одна сторона, которая за то, чтобы продолжать войну, использует действительно такие аргументы: мы должны продолжать войну по крайней мере, в двадцать пятом году, потому что у нас есть ресурсы. А дальше в 2026 у России начнутся проблемы, и мы получим преимущество.
Ему говорят, ну, во-первых, с чего вы взяли, что у нас хватит ресурсов на двадцать пятый год? У нас СОЧ [самовольное оставление части] количество постоянно растет. В принципе, мы даже объективных данных не имеем, потому что структуры, которые фиксируют СОЧ, уже не справляются. То есть СЗЧ гораздо больше, чем мы их фиксируем», – сказал Дацюк.
«То есть, ситуация сегодня такая – буквально ещё 2-3 месяца и фактически мы будем иметь одно и то же количество. То есть сколько приходит в армию, сколько и уходит по СОЧ. То есть фактически армия оказывается неприращиваемой, невозобновляемой.
Кроме того, никуда не делся эмиграция, или эвакуация, бегство из Украины. Итак, СОЧ плюс бегство из Украины. Фактически, в перспективе, к середине этого года, даже если нам будут продолжать поставлять оружие, у нас просто будет проблема с теми, кто воюет. По расчётам, новых стратегий не остановить армию России мы не можем. И если идти по пути продолжения войны, то понятно, что это военный крах», – пожаловался философ.
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