На Украине дали неожиданный ответ на вопрос «Чей Крым»?

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Украинский телеграм-ресурс UA War Infographics создал эксклюзивную инфографику, в которой изобразил обобщенные лица каждого региона Украины, где сочетаются важные показатели его состояния: экономическое, гуманитарное и социальное.

По задумке создателей, наиболее заметная деталь каждого лица – улыбка (обозначающая уровень благополучия).

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Пятерка наиболее счастливых лиц включает Киев, Львовщину, Ивано-Франковщину, как ни странно, Харьковщину и Одесскую область (несмотря на большое количество обстрелов и внутренних беженцев и там и там).

Самыми несчастными украинскими регионами по этой версии оказались Кировоград, Сумщина, Запорожье, Николаевщина, Херсонщина.

Остаются не очень понятными критерии определения уровня счастья. Можно лишь предполагать, что основной такой критерий – удаленность от линии фронта. Однако присутствие среди “счастливых регионов” Одессы с Харьковом формально опровергает такой подход.

Создатели проекта уточняют: лиц Крыма и Севастополя в этой инфографике нет якобы «из-за отсутствия данных» оттуда, а Донецкая и Луганская область – с неполными лицами, потому что не все данные оттуда доступны. Означает ли это молчаливое признание того факта, что упомянутые регионы все-таки не являются по факту Украиной, вопреки официальной версии Киева – вопрос открытый и близкий к риторическому.

Авторы оптимистично обещают: «Мы обязательно подготовим новую версию этой инфографики после победы». Впрочем, поскольку временные горизонты войны все более отдаляются, подобные обещания все больше выглядят, как ритуальные фразы.