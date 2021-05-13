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13.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, русофобия, Скандал, Украина, Цензура
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«На Украине давно фашистский режим, и это не фигура речи» – Шахназаров

Новости УкраиныАмериканцы противоречат сами себе, декларируя борьбу демократии с автократией, при этом поддерживая Украину, где...

Американцы противоречат сами себе, декларируя борьбу демократии с автократией, при этом поддерживая Украину, где установился откровенно фашистский режим.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил гендиректор «Мосфильма», российский кинорежиссёр Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент США Байден говорит: демократия против автократии. Почему вы тогда Украину поддерживаете, где уже очевидно – это называется фашистский режим. Это уже очевидно, это не фигура речи. Я не говорю, что это уже нацизм, но это фашистский режим однозначно.

Одна нация как некая исключительная превалирует над другими, закрытие всех оппозиционных телеканалов, теперь практически арест и уничтожение оппозиционной партии, как это называется? А что делал Муссолини? А что делал Гитлер? И при этом декларируется, что демократия против автократии. Тогда вы первыми должны сказать – вот это вот невозможно», – резюмировал Шахназаров.

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