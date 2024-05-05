На Украине действует антиукраинское подполье – Фатигаров

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На территории Украины активно работает антибандеровское подполье, которое собирает для российской армии информацию о перемещении частей ВСУ и натовского оружия.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Но они тоже хитрые. Они не везут это оружие напрямую. Мы ловили конкретно, когда они и «скорой помощи» возили боеприпасы. То есть ведь не всегда можно найти. Но, что радует – мы стали вычислять, стали эффективно бить.

И вот, как правило, в общественное пространство это выкладывается под легендой такого общеукраинского подполья, оно называется Николаевское подполье, там выступает товарищ Лебедев. И сейчас подполье не замолкает, оно каждый день докладывает: этот эшелон ушел, этот мост разрушен», – сказал Фатигаров.

«Позиция наша такая. Вы там выделили какие-то деньги. Мало того, вы даже начали завозить раньше, чем выделили. Вы там на низком старте стояли. И даже немножко с форой. Так вот, мы теперь вам максимально не дадим довезти», – добавил журналист.