На Украине действует антиукраинское подполье – Фатигаров

Сергей Вредников.  
05.05.2024 16:56
  (Мск) , Донецк
Просмотров: 956
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На территории Украины активно работает антибандеровское подполье, которое собирает для российской армии информацию о перемещении частей ВСУ и натовского оружия.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории Украины активно работает антибандеровское подполье, которое собирает для российской армии информацию о...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Но они тоже хитрые. Они не везут это оружие напрямую. Мы ловили конкретно, когда они и «скорой помощи» возили боеприпасы. То есть ведь не всегда можно найти. Но, что радует – мы стали вычислять, стали эффективно бить.

И вот, как правило, в общественное пространство это выкладывается под легендой такого общеукраинского подполья, оно называется Николаевское подполье, там выступает товарищ Лебедев. И сейчас подполье не замолкает, оно каждый день докладывает: этот эшелон ушел, этот мост разрушен», – сказал Фатигаров.

«Позиция наша такая. Вы там выделили какие-то деньги. Мало того, вы даже начали завозить раньше, чем выделили. Вы там на низком старте стояли. И даже немножко с форой. Так вот, мы теперь вам максимально не дадим довезти», – добавил журналист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть