13.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине декоммунизируют День пограничника, чтобы не праздновать его вместе с Россией

В рамках “расставания с позорным имперским прошлым”, в Государственной пограничной службе Украины предлагают установить новый День пограничника, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил помощник главы ведомства Олег Слободян.

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По его словам, одним из вариантов является 30 апреля.

«Вопрос новой даты обсуждается и в историческом, и в политическом контексте. Есть несколько вариантов. Один их них — 30 апреля как день, когда 100 лет назад украинские войска после кровопролитных боев установили государственные символы на границе с Российской Федерацией», — сказал Слободян.

По его мнению, решение согласуют в ближайшее время.

По установленной еще в советские времена традиции День пограничника на Украине отмечается 28 мая. В то же время, нынешние власти отказываются от преемственности с Погранвойсками СССР и вместо этого поднимают на щит новую дату. В частности, в 2018 году Госпогранслужба отмечает 100-летие создания Корпуса пограничной охраны существовавшей в 1917 -1918 годах Украинской Народной Республики.

Ранее Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины переименовали в Десантно-штурмовые войска, а также декоммунизировали День десантника, перенеся празднование со 2 августа на 21 ноября.