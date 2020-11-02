На Украине дело идёт к установлению военно-гражданской администрации в столице

02.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Прошедшие местные выборы на Украине показали, что украинцы уже ненавидят политику, а общественно-политическая ситуация настолько накалена, что роспуск избранных органов власти и введение военных администраций выглядело бы вполне логично.

Об этом в ходе заседания согласительного совета Верховной рады заявил депутат Сергей Шахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ближайшее время мы можем стать свидетелями падения Украины как демократического государства. Лично мне всё, что происходит в государстве, напоминает тщательный план узурпации власти и введение тоталитарного режима.

Украинцы перестали влиять на государственную политику. Явка на местных выборах демонстрирует одно: украинцы больше не поддерживают ни одну из политических сил, украинцы проклинают политику как таковую.

Другое дело, что действующая власть сделала всё, чтобы спровоцировать именно такую ситуацию в обществе. Потому что чем сложнее общественно-политическая ситуация в нашем государстве, тем логичнее будет выглядеть роспуск избранных органов и введение военных администраций. Тем более, мы проголосовали этот законопроект, и военно-гражданская администрация может быть даже в Киеве», – заявил Шахов.

«Украинцам «до лампочки», кто больший коррупционер в конфликте Конституционного суда и антикоррупционных органов. Какой смысл защищать антикоррупционную систему, которая за два года не поймала ни одного коррупционера? Какой смысл отстаивать Конституционный суд, который постоянно плюёт на Конституцию?» – добавил депутат.