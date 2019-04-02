На Украине до сих пор не могут закончить подсчет голосов

02.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

После выборов президента Украины, которые прошли 31 марта, так и не появились окончательные данные о результатах голосования.

Как свидетельствуют опубликованные на сайте ЦИК Украины результаты, обработано 97,81% голосов.

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Недосягаемым лидером остается комик Владимир Зеленский, набирающий 30,26%.

Почти в два раза ему уступает действующий президент Петр Порошенко (15,92%).

Третье место занимает Юлия Тимошенко, набравшая 13,38%. За ней идет Юрий Бойко (11,67%).

Примечательно, что оставшиеся проценты уже не повлияют на распределение мест среди лидеров. Таким образом во второй тур проходят Зеленский и Порошенко.

Отметим, что Зеленский победил в 20 областях. Действующий президент стал лидером в Тернопольской и Львовской областях. Бойко побеждает в Луганской и Донецкой областях, а Тимошенко – в Ифано-Франковской.