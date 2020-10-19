На Украине дорожает топливо и множатся «бензоналивайки»

19.10.2020

Несмотря на обещания президента Украины Владимира Зеленского, большинство нелегальных заправок в стране продолжили свою работу.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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На фоне резонансных президентских инициатив, которые на минувшей неделе потрясли жителей украинской колонии, крупные АЗС под сурдинку повысили цены на топливо. Очередное «покращення» от украинских властей усилило контраст жизни в «незалежной» и в Донецкой Народной Республике.

В период с 9 по 16 октября на Украине подорожал сжиженный газ в пределах 10-60 коп./л. Сейчас автомобильный газ в «державе» дороже аналогичного топлива в ДНР более, чем на 17 руб/л.

По многочисленным прогнозам, стоимость автогаза в «краине» будет расти и дальше. К слову, цена сжиженного газа в «незалежной» стабильно поднималась с 2019 года. Но, будем говорить откровенно, это не повод для беспокойства украинских чиновников.

Топливный и экономический кризис на Украине, а также маргиналы, пришедшие к власти после госпереворота в 2014 году, создали благоприятную среду для стремительного распространения по территории «незалежной» нелегальных теневых АЗС. Это автозаправки, осуществляющие свою деятельность без лицензии и без наличия разрешительных документов, таких как акт ввода станции в эксплуатацию и разрешение от служб охраны труда. То есть вопросы человеческой безопасности и качества топлива не рассматриваются на этих объектах по умолчанию. Стоимость горючего на них дешевле, чем на официальных АЗС примерно на 1,5 грн. за литр автогаза и на 6 грн. за литр бензина и дизтоплива. Такие «газо-бензо-наливайки» заняли более 20 процентов розничного топливного рынка «экономически сильной» страны.

Иногда подобные станции продают вполне качественное топливо, которое досталось владельцам теневых АЗС («крышуемых» влиятельными чиновниками) контрабандным путём или воровством на трубопроводах. Стоит отметить, что зачастую на нелегальных заправках продается некачественный продукт, который производится на подпольных мини-нефтеперерабатывающих заводах, которых в «незалежной» насчитывается около 20-ти.

С приходом к власти «народного» Владимира Зеленского начались публичные «зачистки» таких заправочных станций. «Слуга» народа сердито и решительно приказал очистить топливный рынок от нелегалов. И правоохранительные органы рьяно начали выполнять команды нового «царя», выкладывая на своих информационных ресурсах фотографии «черных» АЗС, которые якобы закрывают. Небольшой процент «топливных наливаек» действительно прикрыли. Сам гарант (???) заявлял, что в украинской колонии прикрыли около 800 «черных» станций. Но озвучить-то президент может любую цифру, а проверить ее подлинность невозможно ни одному украинцу: ни адреса закрытых АЗС, ни фамилии их владельцев не фигурируют ни в одном отчете.

Большинство нелегальных заправок продолжили работать, ведь их владельцы откупились на месте. Некоторые АЗС «переобулись», необоснованно получив лицензию на торговлю и предоставив местным налоговым отделениям липовые документы на землю, акты на ввод в эксплуатацию и другие разрешающие бумаги. По меркам постмайданной Украины – такая себе, вполне «законная» схема борьбы с теневыми объектами. Главное – отчитаться на камеру, что «слуги» народа борются с нерадивыми хозяевами «подзаборных» АЗС. И, конечно же, чтобы закрепить эффект жесткого борца с взяточниками, Владимир Зеленский выдвигает инициативу давать пожизненный срок всем, кто был уличен в коррупции. Хочется спросить, кого первого отправит за решетку «народный» президент: своих дружков, которые курируют все теневые схемы на Украине, или же найдет неоперившихся мальчиков для битья?

За период карантина украинскую колонию накрыла вторая волна массового распространения незаконных АЗС. «Откаты» чиновниками получены, инициативы Зе-президента о пожизненном сроке за коррупцию – озвучены на всю страну. А это значит, что власть имущие в «незалежной» и приближенные к ним бизнесмены могут с «чистой совестью» расширять теневой топливный рынок, а на официальных заправках устанавливать любые космические цены.