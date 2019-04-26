На Украине достроили новый чернобыльский саркофаг

26.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украине достроили новый безопасный конфайнмент «Укрытие», который прошел пробную 72-часовую эксплуатацию, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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«Правительство завершило проект „Укрытие“, мы восстановили весь комплекс мероприятий, чтобы обеспечить безопасность для жизни и здоровья людей. Сейчас ситуация полностью стабильна. Мы вместе с международными партнерами внедряем новейшие технологии и решения для преодоления последствий аварии на ЧАЭС», — заявил премьер-министр Гройсман на открытии.

Во время поездки Гройсман посетил новый безопасный конфайнмент «Укрытие», который прошел пробную 72-часовую эксплуатацию. Проект готов на 99%, завершение работ планируется в мае-июне 2019 года.

Кроме того, Гройсман посетил строительство центрального хранилища отработанного ядерного топлива и комплекс по переработке и захоронению радиоактивных отходов «Вектор».

Сообщается, что украинское правительство совместно с международными партнерами реализует ряд важных проектов в Чернобыльской зоне, которые касаются безопасности и экономики. В частности, завершается строительство нового безопасного конфайнмента, хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2, ведутся работы по сооружению Центрального хранилища отработанного ядерного топлива, развивается альтернативная энергетика.