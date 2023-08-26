На Украине довольны: Крымчане постят кадры, вскрывающие работу ПВО

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Крымчане, сами того не осознавая, помогают Украины вскрывать работу российских систем ПВО на полуострове.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политтехнолог, обслуживавший интересы экс-президента Петра Порошенко, а ныне офицер 1-й первой отдельной бригады специального назначения ВСУ Тарас Березовец.

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«Надо сказать, что крымчане нам активно в этом помогают. Они освещают на своих страницах фотографии, видеоработы этих комплексов. Так это и работает. То есть сначала проявляется оборона противника, когда мы видим летающие дроны, которые российские РЭБы подавляют или сбивают. Кого-то это не удовлетворяет. Они считают это лишней тратой ресурсов. Но в этом есть на самом деле глубинный смысл, потому что эти дроны позволяют выявлять российскую систему ПВО. И вот когда идут волнами такие атаки, и летят десятками эти дроны, и они якобы ничего не сбили, но результат достигнут. Находятся города, локации, где расположены эти комплексы. И потом, как мы видим, они успешно уничтожаются», – сказал Березовец в интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время».

У него поинтересовались, паника в Крыму – недостижимая для Украины задача.

«Нет, ни в коем случае. Наоборот. Мы видим по их соцсетям (это достаточно надежный барометр реальной ситуации), что там большой уровень тревожности и паники. И местное население жалуется — очень сильно упал туристический поток, несмотря на победные реляции гауляйтера Аксенова, что этот сезон будет успешным. Мы видим, что все оказалось с точностью до наоборот. И даже их официальные ресурсы признают, что заполненность в этот high season сейчас в Крыму не превышает 30%. Это прямой результат как раз тех атак, которые осуществляются на военные объекты в Крыму. В конце концов, их предупреждало военное руководство Украины не ехать в Крым, не ехать на оккупированную территорию, потому что это может быть опасно, это может подвергать их риску», – говорит ВСУшник.

Он считает, что по Крыму «достигнут наибольший эффект — недовольство действиями власти».

«Ну и постоянная истерика, которую себе позволяет Аксенов или его публичный советник Олег Крючков, которые постоянно кричат: «Всех пересадим — тех, кто постит фото, видео». Каждый раз они это пишут и каждый раз все равно эти фотографии, видео появляются», – доволен Березовец.