На Украине думают, что делать с единственным в стране лепрозорием

05.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Закрытие или трансформация единственного украинского лепрозория, который расположен в селе Кучурган Раздельнянского района Одесской области пока не планируется.

Об этом сообщил член экспертной группы по направлению “Дерматовенерология, детская дерматовенерология” Минздрава Украины, профессор Игорь Свистунов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Официальной информации по закрытию (трансформации) Государственного учреждения “Украинский лепрозорий Министерства здравоохранения Украины” нет и, насколько мне известно, такая мера не планируется”, – сообщил он.

По данным Минздрава сейчас на Украине 6 человек больны проказой.

Ранее в начале октября прошлого года и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook, что сейчас от украинского лепрозория больше не требуется выполнения тех функций, которые на него были возложены десятки лет назад.

“Сейчас он (лепрозорий в Одесской области – ред.) Существует скорее как санаторий, который в очень запущенном состоянии… Нам в наследство осталось много медицинских учреждений, которые не менялись вместе с миром и больше не выполняют своего назначения”, – отметила она.

По ее словам, статус этих медучреждений должен быть пересмотрен, а старые формы оказания помощи – изменены.