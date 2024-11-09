На Украине думают, как «пересидеть» Трампа и не потерять помощь США

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Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что конфликт на Украине произошел по глупости президента США Джо Байдена.

“Украинская война — это глупость Байдена… Это проблема Европы, а не Америки. Заставьте их выплатить следующие сто миллиардов. С нас достаточно”, – написал миллиардер в бывшем Твиттере.

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Ранее аналогичные мысли высказывал спонсор кампании Дональда Трампа и тоже миллиардер Илон Маск.

Судя по итогам завершившегося вчера Евросаммита в Булапеште, европейцы не в восторге тянуть елинолично такую финансовую ношу, как Украина, и “плана Б” не имеют. Вместо этого лидеры ЕС в очередной раз призвали Трампа продолжать поддержку Украины.

В такой ситуации, как считает колумнист британской газеты The Times Макс Гастингс, главы европейских стран, уставшие от конфликта на Украине, будут рады списать все провалы на “непредсказуемого” Трампа. Разве что Лондон повысит расходы на оборону до 2,5% ВВП. Как сообщила The Daily Telegraph, на такой шаг премьер-министр Великобритании Стармер пойдет ради улучшения отношений с Трампом.

Тем временем, в самой Украине пока что храбрятся и заявляют, что не рассматривают сценарии урезания американской военной помощи. Во всяком случае, именно это заявил агентству Reuters официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Мы не смотрим на сценарии урезания США их военной помощи, потому что… не считаем, что такой шаг был бы не в интересах США прежде всего. По всему миру слышны голоса тех, кто считает, что если прекратить военные поставки Украине, то Украина будет вынуждена начать переговоры… Это неправда, такого просто не случится, если этот сценарий будет принят», – убеждает Тихий.

При этом Тихий приветствует намерение уходящей администрации Байдена потратить все выделенные средства на помощь Украине в кратчайшие сроки. Но все понимают, что эти крохи не спасут “отцов украинской демократии”.

Судя по сигналам из Киева, там пока что делают ставку на то, что Путин откажет Трампу в предложенной ему сделке и это сподвигнет нового хозяина Белого дома на пересмотр своих украинских планов и новую эскалацию.

Бывший посол США на Украине, а ныне старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст считает, что первыми подсказками о будущей политике Трампа станут назначения, которые он сделает на высшие должности в сфере национальной безопасности.

“Трудно предусмотреть политику Трампа по поводу войны, поскольку в его команде есть люди с очень разными взглядами. Одна группа выступает за резкое сокращение помощи Украине — взгляд, который многие ассоциируют с Трампом. Эта группа наивно относится к политике Кремля в отношении Соединенных Штатов и не осознают опасности победы Кремля на Украине. Другой лагерь признает угрозу интересам США в Европе и других регионах, если Вашингтон откажется от Украины. Эта группа будет проводить рейгановскую политику мира через силу и, в отличие от команды Байдена, не будет запугана ядерными угрозами Путина. Не факт, что Трамп полностью признает этот вызов. Но независимо от того, понимает он его или нет, его администрации придется столкнуться с ним и с самой опасной точкой противостояния: Украиной” , – указывает Хербст.

А бывший посол Украины в СЩА Валерий Чалый советует Киеву создать координационный механизм для работы с администрацией Дональда Трампа который будет “закрывать” различные направления.

По мнению дипломата, нужно готовиться к тому, что в новой каденции Трампа на важных должностях будут люди, которые будут отличаться по взглядам от его же команды 2016-го. При этом, имея контроль над Сенатом, новый президент США быстро проведет необходимые ему назначения.

“Это будут люди, которые более приближены к нему, более лояльные и не обязательно из профессиональных сред и в направлении внешней политики, и в направлении обороны и безопасности” , — предполагает Чалый, добавляя, что это нужно учитывать в лоббистской работе с Вашингтоном.

Поэтому, по мнению дипломата, Киевом должна вестись на разных направлениях, в частности на дипломатическом — через МИД и Госдепартамент, и безопасностном — Минобороны и Пентагон.

“Не следует забывать и о других каналах: персональных контактах имеющихся президентов, а также контактах с бизнесом, ассоциациями”, – говорит Чалый, предполагая, что на этот раз, как и в 2016-м, Трамп изберет своей топовой темой религиозные свободы.

“Думаю, связи по линии христианских ассоциаций, баптистов могут сработать. Это связи и контакты по линии ОПК Украины и США. И речь идет не только о лоббистах, но и о людях, которые получают должности в новой администрации” , — подчеркнул дипломат.

Чалый напомнил и о другом потенциальном решении Трампа – назначить в исполнительную власть Илона Маска. По его словам, Киеву следует учитывать полезность и таких контактов.