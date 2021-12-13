На Украине единоверцы из Московского патриархата затушевали «неудобную» цитату Ломаченко

13.12.2021  09:24 (Мск), Киев,
Дмитрий Скворцов.  
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Дзен, Религия, Спорт, Украина, Церковь
Новости Украины

Боксёр с Украины Василий Ломаченко заявил, что он «русский православный». Сказано это было в интервью американскому журналу The Ring – авторитетнейшему мировому изданию, посвящённому боксу.

В оригинале цитата звучит так: «I am Russian Orthodox and it’s helped me become more disciplined in my life» (Я русский православный, и это помогло мне стать более дисциплинированным в жизни»).

Боксёр с Украины Василий Ломаченко заявил, что он «русский православный». Сказано это было в...

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Однако контролируемый Киевской митрополией УПЦ (Московского патриархата) сайт «Союз православных журналистов» «постеснялся» целиком привести слова своего единоверца, который немало делает для популяризации той же УПЦ (МП). Признание о «русскости» Ломаченко было «опущено». Вот как это звучит у украинских «православных журналистов»: «Ломаченко добавил, что является православным верующим, «и это помогло стать более дисциплинированным в жизни».

Удивительно, но даже традиционно неправдивые униаты оказались в своей заметке по поводу интервью Ломаченко более близкими к истине, чем их православные коллеги. В новостном материале «Боксер Ломаченко рассказал, как на него повлиял Московский Патриархат» униатская религиозно-информационная служба пишет: «Я прихожанин Православной Церкви Московского Патриархата, и это помогло мне стать более дисциплинированным в моей жизни», — сказал Ломаченко». И хотя, этноним «русский» здесь также отсутствует, но по смыслу униатское сообщение точнее.

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