На Украине фактически смирились с потерей Краматорска и Славянска

30.06.2022  12:29 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Максимум, чего могут добиться русские войска на Донбассе, это освобождение Краматорска и Славянска, поэтому Украине стоит готовиться к удару со стороны Белоруссии.

Об этом в эфире видеоблога киевского политолога Юрия Романенко, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за призывы к убийству российских журналистов, заявил бывший замминистра внутренних дел Украины Тигран Авакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Максимум, чего могут добиться русские войска на Донбассе, это освобождение Краматорска и Славянска, поэтому...

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«Сейчас больше внимания надо уделить Белоруссии, северному направлению, так как, в принципе, все попытки на востоке перерезать трассу Лисичанск-Бахмут были неуспешны для россиян. Они приблизительно понимают, что максимум, чего они могут достичь, самый главный возможный их успех в войне – это взятие когда-нибудь Краматорска и Славянска.

На этом они иссякнут и больше не смогут просто ничего. Поэтому они применяют бинарную стратегию действия на других направлениях, для того, чтобы ввести свои вводные в этот план», – уверяет Авакян.

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