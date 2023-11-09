На Украине формируется фронт из желающих утопить Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине очень много желающих расправиться со своим президентом Владимиром Зеленским, который предал не только своих избирателей, но и подельников.

Об этом в эфире своего блога заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Сейчас против Зеленского, как давно и предполагалось, выстраивается фронт. Очень много желающих утопить президента, похоронить его администрацию и этот парламент. Потому что то, что происходит на наших глазах с властью Украины – это тенденция к деградации государства. Потому что, когда государство вовсе без головы, и кровожадное как людоед, и главнокомандующий принимает решения, которые на голову не налезают», – сказал Балашов.

Он подчеркнул, что за четыре года украинский президент предал всех, кого только мог.

«То, что делает Зеленский, подтверждает, что он – профессиональный предатель. Он предал Коломойского, Дубинского, своих знакомых, друзей, похоронил «95 квартал». Он предал всё окружение, с которым шёл к власти. Он предаёт Украину, предаёт тех, кто его кормит. Вспомните его высказывания по поводу Шольца, польского вопроса, зернового вопроса. Судя по всему, это психологическое, из-за конфликта с отцом», – добавил миллионер.