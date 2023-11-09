На Украине формируется фронт из желающих утопить Зеленского

Вадим Москаленко.  
09.11.2023 21:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


На Украине очень много желающих расправиться со своим президентом Владимиром Зеленским, который предал не только своих избирателей, но и подельников.

Об этом в эфире своего блога заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине очень много желающих расправиться со своим президентом Владимиром Зеленским, который предал не...

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«Сейчас против Зеленского, как давно и предполагалось, выстраивается фронт. Очень много желающих утопить президента, похоронить его администрацию и этот парламент. Потому что то, что происходит на наших глазах с властью Украины – это тенденция к деградации государства.

Потому что, когда государство вовсе без головы, и кровожадное как людоед, и главнокомандующий принимает решения, которые на голову не налезают», – сказал Балашов.

Он подчеркнул, что за четыре года украинский президент предал всех, кого только мог.

«То, что делает Зеленский, подтверждает, что он – профессиональный предатель. Он предал Коломойского, Дубинского, своих знакомых, друзей, похоронил «95 квартал».

Он предал всё окружение, с которым шёл к власти. Он предаёт Украину, предаёт тех, кто его кормит. Вспомните его высказывания по поводу Шольца, польского вопроса, зернового вопроса.

Судя по всему, это психологическое, из-за конфликта с отцом», – добавил миллионер.

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