Выборы
//exit;
28.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

На Украине главы избиркомов массово получают смс с угрозами

Главы участковых избирательных комиссий начали получать сообщения с угрозами, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк во время брифинга по работе правоохранителей во время выборов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Я получил информацию, что некоторым главам избирательных участков начали поступать сообщения провокационного характера”, – отметил Шкиряк.

В частности, главе одного из избирательных участков угрожают смертной казнью, если на его участке победит “не тот” кандидат.

По словам оценивания качества, такие сообщения пока не носят массового характера, но единичные случаи бывают.

“Мы предостерегаем от таких мероприятий. При этом я убежден, что это могут осуществлять и российские спецслужбы”, – добавил Шкиряк.

Ранее в Луганской области сообщили о смс-угрозах членам избирательных комиссий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть