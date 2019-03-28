На Украине главы избиркомов массово получают смс с угрозами

28.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Главы участковых избирательных комиссий начали получать сообщения с угрозами, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк во время брифинга по работе правоохранителей во время выборов.

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“Я получил информацию, что некоторым главам избирательных участков начали поступать сообщения провокационного характера”, – отметил Шкиряк.

В частности, главе одного из избирательных участков угрожают смертной казнью, если на его участке победит “не тот” кандидат.

По словам оценивания качества, такие сообщения пока не носят массового характера, но единичные случаи бывают.

“Мы предостерегаем от таких мероприятий. При этом я убежден, что это могут осуществлять и российские спецслужбы”, – добавил Шкиряк.

Ранее в Луганской области сообщили о смс-угрозах членам избирательных комиссий.