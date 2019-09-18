На Украине государство успешно избавилось от гидроэлектростанции за 107 миллионов гривен
Фонд государственного имущества продал Первомайскую гидроэлектростанцию за 107,7 миллиона гривен, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщил руководитель Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров в Facebook.
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“Успешная продажа. Фонд государственного имущества продал Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции за 107,7 миллиона гривен при стартовой цене в 64,6 млн”, – написал он.
По его словам, в аукционе приняли участие три участника. “Победитель – ООО “ЭМЗА” предложил цену более чем на 36 миллионов больше ближайшего ценового предложения”, – добавил Трубаров.
Он также сообщил, что покупатель Первомайской ГЭС обязан обеспечить сохранение профиля деятельности имущественного комплекса, соблюдать требования законодательства в сфере электроэнергетики, оборудовать ГЭС рыбопропускными и рыбозащитными сооружениями и в дальнейшей эксплуатации учитывать выводы и рекомендации экологического аудита.
Ранее ФГИУ не исключил запуск большой приватизации к концу года.
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