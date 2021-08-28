На Украине готовят «доктрину тотального уничтожения живой силы» РФ

28.08.2021 13:03 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

От нападения на Украину Россию остановит только принятие Киевом доктрины о широкомасштабных ударах по стратегическим объектам и тотальном уничтожении живой силы противника.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор ассоциации «Институт национальной политики» Юрий Шулипа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«На внутреннем политическом уровне руководству Украины требуется принять стратегию, она может быть и тайно принята, это не обязательно надо оглашать, в которой дать возможность нанесения широкомасштабного удара по стратегическим объектам врага в случае, если агрессивные действия ставят под угрозу существование украинского государства», – сказал эксперт.

«То есть соответственно то, что была принята доктрина Патрушева-Путина – это ядерная доктрина РФ. Украина также может и она должна принять тот же самый документ. И тут нужно принять по умолчанию доктрину тотального уничтожения живой силы противника. Только путем уничтожения живой силы противника можно заставить политическое руководство России отказаться от захвата свободных территорий Украины», – заявил Шулипа.