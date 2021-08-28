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28.08.2021 13:03 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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На Украине готовят «доктрину тотального уничтожения живой силы» РФ

Новости УкраиныОт нападения на Украину Россию остановит только принятие Киевом доктрины о широкомасштабных ударах по...

От нападения на Украину Россию остановит только принятие Киевом доктрины о широкомасштабных ударах по стратегическим объектам и тотальном уничтожении живой силы противника.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор ассоциации «Институт национальной политики» Юрий Шулипа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На внутреннем политическом уровне руководству Украины требуется принять стратегию, она может быть и тайно принята, это не обязательно надо оглашать, в которой дать возможность нанесения широкомасштабного удара по стратегическим объектам врага в случае, если агрессивные действия ставят под угрозу существование украинского государства», – сказал эксперт.

«То есть соответственно то, что была принята доктрина Патрушева-Путина – это ядерная доктрина РФ. Украина также может и она должна принять тот же самый документ. И тут нужно принять по умолчанию доктрину тотального уничтожения живой силы противника. Только путем уничтожения живой силы противника можно заставить политическое руководство России отказаться от захвата свободных территорий Украины», – заявил Шулипа.

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