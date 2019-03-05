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05.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Образование, Политика, Россия, Украина
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На Украине готовят спецвуз для новой оккупации Крыма

На Украине нужно создать специальный ВУЗ, который бы занимался подготовкой кадров для новой оккупации российского Крыма.

Об этом в эфире принадлежащего Петру Порошенко «5 канала» заявил украинский политолог Александр Палий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, выпускники этого ВУЗа должны ждать «возвращения» Крыма, чтобы зайти туда для работы.

«По большому счету, нет какой-то школы, ориентированной на Крым, именно высшей школы, чтобы там учились люди, которые потенциально в будущем могут стать госслужащими в Крыму, которые имеют собственную личную связь с Крымом и так далее.

То есть, какой-то такой костер нам был бы очень нужным, имеется в виду научно-кадровый. С ними со всеми нужно работать, безусловно…

Мы этих выпускников крымских, студентов, пустили по всем высшим учебным заведениям. Я думаю, что рациональнее было бы один для них сделать, и чтобы это была на самом деле кузница проукраинских кадров, которые готовы в будущем быть опорой украинской государственности в Крыму», – заявил Палий.

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