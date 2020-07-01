На Украине готовятся к масштабному вторжению русских со всех направлений

01.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В случае полномасштабной войны с Украиной Российская Федерация может ввести свои войска с территории Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил депутат Верховной рады, экс-командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Белоруссия может стать плацдармом для РФ.

«Никто не видел в Республике Беларусь такого противника и тем более не видел противника в лице вооруженных сил Республики Беларусь. Но очень серьезные опасения существовали. Сегодня они, к сожалению не исчезли – то, что территория Белоруссии будет просто использована как региональный плацдарм, в том числе и для враждебных действий по отношению к Украине с северного направления. К сожалению, эта угроза сохраняется», – заявил Забродский.

Его коллега по парламенту, депутат Роман Костенко подчеркнул, что наступление будет происходить со всех флангов, в том числе из Крыма и республик Донбасса.

«Очень многие рассказывают о таких путях ввода Российской Федерацией войск через Крым. Это такое отвлечение, демонстрация наступления на Донецком направлении, а сами будут развивать наступление со стороны Крыма для того, чтобы отрезать Северо-Крымский канал. У нас еще мы имеем тысячи километров границы с севера, с чем мы должны считаться. И мы должны считаться с Республикой Беларусь, о которой господин Герасимов заявил, что это в случае чего будет их плацдармом для наступления, это его прямая речь. Потому мы должны считаться с этим однозначно», – сказал Костенко.