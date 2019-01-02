На Украине готовятся к очередному позорному провалу в “патриотическом” кинопрокате

02.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Новый украинский пропагандистский фильм “Круты 1918” покажут в день годовщины боя под Крутами в столичном кинотеатре “Киев”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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“29 декабря состоялась рабочая встреча министра культуры Евгения Нищука, председателя Госкино Филиппа Ильенко и продюсеров фильма Артема Колюбаева и Андрея Корниенко. По результатам встречи было принято решение провести премьеру художественного фильма “Круты 1918” в день 101-й годовщины боя под Крутами, в рамках официальных мероприятий, посвященных этому историческому событию. Премьера ленты состоится 29 января в Культурном центре “Кинотеатр” Киев”, – говорится в сообщении.

Продюсеры фильма поблагодарили Министерство культуры и Госкино за поддержку, отметив, что кинотеатр “Киев” сейчас переживает сложные времена.

“Ведь с драматическим рассказом о героических событиях, которые происходили сто лет тому назад, мы сможем провести много параллелей сегодня, когда украинцы вынуждены снова останавливать агрессию из Северо-Востока”, – заявил председатель Госкино Филипп Ильенко – брат нардепа от “Свободы” Андрея Ильенко.

В основе сюжета пропагандистского фильма “Круты 1918” – история боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года, когда четыре сотни необученных украинских студентов и гимназистов были брошены Центральной Радой против наступавших превосходящих сил красногвардейцев, чтобы выиграть время, необходимое для бегства “самостийного” правительства из Киева на запад. К рассматриваемому моменту времени огромное войско УНР разбежалось и защищать киевских самостийников было просто некому.

В широкий кинопрокат лента выйдет 7 февраля 2019 года.

Напомним, как сообщали ранее украинские СМИ, большинство снятых за последние годы и разрекламированных пропагандистских фильмов не имели массового успеха среди украинцев и провалились в прокате, не оправдав денег, выделенных на их сьемку.

Так, провалился в прокате разрекламированный пропагандистский фильм “Позывной “Бандерас” о войне на Донбассе. Сумма сборов от него составила 753 тысячи гривен, что при средней цене билета в 50-60 гривен означает, что посмотрели фильм около лишь 15 тысяч зрителей.