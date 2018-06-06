06.06.2018, Киев, Максим Карпенко

2 003 просмотров

На Украине готовятся к отмене антироссийских санкций

Евросоюз отменит санкции против России – налицо уже их смягчение и рост товарооборота между странами ЕС и РФ.

Об этом в эфире NewsOne заявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора», украинский дипломат Василий Филипчук.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Так он прокомментировал слова нового премьер-министра Италии Джузеппе Конте о намерениях пересмотреть санкции и усилить сотрудничество с Россией. По словам Филипчука, время показало, что санкции не влияют на политику РФ и не помогают разрушить ее экономику.

«Реакцию продемонстрировали, но Россия свое поведение не меняет. Россия не является маленькой экономикой или маленькой страной типа Северной Кореи или даже Ирана, по отношению к которым вводились значительно более системные санкции. В случае России уже в прошлом году проводились исследования, и они показывают, что значительно большее влияние на Россию оказывают цены на нефть, а не санкции и с ростом цен на нефть роль санкций вообще становится вторичной. То есть, рано или поздно встанет вопрос – а для чего вообще эти санкции?”, – сказал дипломат.

Он отметил, что при введении санкций обязательно должно быть понимание стратегии и того, когда закончатся санкции.

“Пока что среди условий называют возвращение Крыма и выполнение Россией Минских договоренностей. Всем известна российская линия. То есть это тупик. Ни одна из сторон не планирует менять свою позицию. И в то же время мы видим, что Путин остается рукопожатным, к нему в Сочи прилетает Меркель, в Петербург прилетает Макрон, к нему едут мировые лидеры, с ним ведут переговоры как с равным. Более того, видим, что растет торговля и с Германией, и с Францией, и с Италией на 40% роста торговли, с Австрией.

Все это – показатель того, что санкции все меньше исполняют свою роль. Потому рано или поздно, – в какой-то из стран – это могла быть Франция, Германия, но произошло в Италии – стране, которая известна своими связями с Россией, – кто-то должен был поставить вопрос: «Давайте пересматривать», – заявил Филипчук.