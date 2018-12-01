На Украине готовятся к полному перекрытию Керченского пролива для судоходства

01.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Несмотря на то, что через азовские порты Украины проходит менее 7% общего оборота морских портов (8,9 из 133 млн тонн), их потеря в случае полного перекрытия Керченского пролива станет ощутимой для экономики страны.

Об этом пишет сегодня в украинском издании «Зеркало недели» доктор экономических наук Игорь Гужва, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«По результатам экономико-математического анализа, выполненного на базе Государственного научно-исследовательского института информатизации и моделирования экономики, установлено, что полная остановка товарооборота через Керченский пролив приведет к сокращению ВВП Украины на 12,7 п.п., в частности, за счет сокращения промышленного производства на 14,3%, сельского хозяйства — на 0,6 и сектора услуг — на 12,7%. Годовые поступления в государственный бюджет сократятся на 16,5%», – пишет Гужва.

На отраслевом уровне наибольшие убытки понесет черная металлургия, производство которой упадет на 21,9%. Производство стройматериалов снизится на 8,7%, электроэнергии — на 8,0, зерновых — на 3,0%, предоставление транспортных услуг сократится на 6,0%.

Однако экономист увидел и положительные стороны в этой гипотетической перспективе. Он полагает, что освободившееся от черной металлургии население сможет работать в сфере туризма.

«Развитие туристического и рекреационного потенциала Приазовья обеспечит стимулирование занятости местного населения. Следует отметить, что туристическо-рекреационный сектор обеспечивает каждое 15-е рабочее место в странах с высоким уровнем развития, создавая таким образом больше всего рабочих мест», – написал Гужва.