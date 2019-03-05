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05.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, социальные протесты, Украина
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На Украине готовятся к повторению шахтерских бунтов 90-х

Задолженности по зарплатам горнякам на Украине достигли таких масштабов, что шахтеры могут выйти на массовые протесты.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть все основания для того, чтобы происходили не только шахтёрские протесты, как они начинались ещё в 1989 году и продолжились на протяжении всех 90-х. Задолженность по зарплате на сегодня составляет 746 миллионов гривен на государственных шахтах, а в целом по Украине задолженность, согласно данным службы статистики, составляет 2 миллиарда 625 миллионов.

Но в реальности задолженность по зарплате я считаю в два раза выше, потому что не учитывается теневой сектор и там, где люди не учтены в соответствии с законом по труду, не засчитаны на работу», – заявил Волынец.

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