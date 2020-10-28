На Украине готовятся ликвидировать министерство энергетики за ненадобностью

28.10.2020, Киев, Игорь Петров

Министерство энергетики Украины уже фактически ничем не управляет, поэтому в Офисе президента думают над тем, чтобы его ликвидировать, тем более, что на энергетике и ее регулировании пиариться власти не получается.

Об этом в эфире телеканала Ukrlife.tv заявил эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что Зеленский понял, что эта система – нудная, рутинная, не пиароемкая, флэша не будет, очень потихонечку со скрипом нужно вот эту систему балансировать, восстанавливать, приводить в порядок. А заниматься некому. Кто пойдет работать с людьми, которые там сидят, и им «день простоять да ночь продержаться»?

Последнее из кулуаров офиса президента – собираются ликвидировать Министерство энергетики. За ненадобностью.

Давайте объективно посмотрим – «Нафтогаз» – «я сама у мамы дочка», «Энергоатом» переподчинен Кабинету министров напрямую. «Укрэнерго» еще пока остается в подчинении и чуть-чуть шахт государственных. Тепловая генерация живёт сама по себе», – сказал Валентин Землянский.