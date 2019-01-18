На Украине готовятся открыть новый фронт войны с Россией

18.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Закрытые совещания по определению стратегии в случае «аннексии» Белоруссии Россией будут проведены на Украине.

Об этом в эфире белорусского оппозиционного телеканала «Белсат», спонсируемого Западом, заявил депутат Верховной рады Украины Игорь Гузь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Путин решит аннексировать Беларусь, тогда больше тысячи километров границы становятся для нас потенциальным фронтом наступления РФ. Конечно же, мы должны быть готовы. В случае интервенции России многие белорусы, может быть, тоже будут искать возможность защищать свою страну. И Украину, потому что это будет наш общий фронт», – сказал Гузь.

Он прогнозирует, что министерство обороны Украины примет решение об укреплении границы.

«Я считаю, что нам нужно усилить посольство в Беларуси, которое должно информировать белорусов ситуации в Украине. Нам бы очень хотелось, чтобы белорусы имели возможность смотреть украинские каналы. Русская пропаганда идет из года в год в Беларуси, и люди не до конца понимают, что в Украине с интервенцией России и аннексией Крыма», – сказал Гузь.