На Украине гонят в штурмовики даже специалистов, заранее договорившихся о хорошей должности в тылу.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Свежий пример с моей практики, хотя таких примеров тысячи. Один мой знакомый приятель, ему ещё не пришла повестка, добровольно нашёл себе место. 55 лет, здоровье никакое, но несколько иностранных языков, в том числе довольно экзотические для Украины. Поэтому его с удовольствием, с руками и ногами, берёт Иностранный регион. Нам нужны военные-переводчики.

И вот, приходит он с этим отношением, и знаете куда попадает? В 82 ДШВ. В десантуру, штурмовики. 55 лет, знает несколько языков – именно такой штурмовик мечта любого командира», – сказал Дикий.