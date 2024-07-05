На Украине гребут в штурмовики даже редких и уникальных специалистов

Вадим Москаленко.  
05.07.2024 21:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


На Украине гонят в штурмовики даже специалистов, заранее договорившихся о хорошей должности в тылу.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине гонят в штурмовики даже специалистов, заранее договорившихся о хорошей должности в тылу....

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«Свежий пример с моей практики, хотя таких примеров тысячи. Один мой знакомый приятель, ему ещё не пришла повестка, добровольно нашёл себе место. 55 лет, здоровье никакое, но несколько иностранных языков, в том числе довольно экзотические для Украины. Поэтому его с удовольствием, с руками и ногами, берёт Иностранный регион. Нам нужны военные-переводчики.

И вот, приходит он с этим отношением, и знаете куда попадает? В 82 ДШВ. В десантуру, штурмовики. 55 лет, знает несколько языков – именно такой штурмовик мечта любого командира», – сказал Дикий.

«Но оказалось, у них есть такое понятие, как части приоритетной комплектации, которые надо скорее набрать. Приезжает уполномоченный, и с учебного центра просто всех, кого видит – и всё.

Этот вопрос может быть решён одним приказом Генерального штаба. Но до сих пор действует распоряжение предыдущего начальника ГШ Шаплаты, что за исключением уникальных частей, как «Азов» и «Кракен», все остальные отношения считать рекомендательными. Это абсурд, это ломает систему рекрутинга», – возмущался он.

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