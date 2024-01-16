На Украине грозят оккупацией Приднестровья в случае успешного наступления ВС РФ

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Если Россия начнет наступление и разовьет его успех, то под угрозой окажется Приднестровье.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил киевский политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россия начнет наступление на фронте и продвинется хотя бы на 40 километров, запоминайте эту цифру, то это именно те 40 километров, которые составляют ширину Приднестровья. Украина вместе с Румынией должны немедленно начать освобождение от оккупационных войск России», – сказал эксперт.

По его мнению, захват ВСУ Приднестровья ударит по позициям президента России Владимира Путина.

«А Приднестровье (даже в отличие от Крыма) это настолько древняя символическая удача России, что его потеря сразу поставит перед средним классом России очень простой вопрос: а в чем же его сила, если он не сумел захватить Украину, в чем же сила Путина, если он не может отбить Крым и теперь потерял Приднестровье? Это очень важно для российского имперского менталитета – слабый царь хуже царя-вора».